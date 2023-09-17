ВС РФ поразили цеха Харьковского бронетанкового завода ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода для ремонта и восстановления техники ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Также в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады украинских войск.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6 838 БПЛА, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что авиация Черноморского флота уничтожила три катера Вооруженных сил Украины в Черном море. Отмечалось, что экипажа на катерах не было.

Кроме того, в военном ведомстве заявили, что российские системы ПВО за сутки перехватили пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, а средства радиоэлектронной борьбы смогли уничтожить 37 беспилотников ВСУ.

ВС РФ отразили 14 атак ВСУ в зоне СВО за сутки