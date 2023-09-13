В ДНР заявили, что сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за наступления войск РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Успешность наступления российских войск на купянском направлении подтверждает бегство сотрудников СБУ из города, которые эвакуировали свои архивы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.

По его словам, военные ВС РФ взяли хороший темп наступления на этом направлении. Тем не менее в Купянске пока еще остался некий украинский оперативный состав, добавил Гагин.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры из якобы взятого украинскими военными населенного пункта Опытный в Авдеевском районе ДНР, где подразделения Вооруженных сил РФ удерживают контроль над своими позициями.

До этого СМИ сообщали о том, что украинские боевики признали успехи российской армии под Купянском. Так, бойцы ВСУ заявили, что сейчас ВС РФ формируют так называемый "ударный кулак" с десятками тысяч солдат возле городов Купянска и Кременная и достигают тактических успехов.

ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении