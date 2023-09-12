МО РФ опубликовало видео, подтверждающее контроль России над Опытным в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ опубликовало кадры из якобы взятого украинскими военными населенного пункта Опытный в Авдеевском районе ДНР, где подразделения Вооруженных сил РФ удерживают контроль над своими позициями.

До этого украинские СМИ сообщали, что ВСУ заняли часть Опытного.

"Сейчас противник очень активно ведет себя, пытается выкинуть нас из поселка, зайти сюда, но мы не даем. Да и, в принципе, шансов у них практически нет никаких", – заявил один из солдат ВС РФ, отбивающий атаки ВСУ в Опытном.

Также на видео Минобороны РФ продемонстрировали кадры с беспилотника, где заметен уничтоженный личный состав и бронетехника ВСУ, которые пытались прорваться в поселок Опытный.

Кроме того, в ролике показан момент начала работы артиллерии РФ по подразделениям Украины, которые были зафиксированы разведкой во время атаки на населенный пункт.

Ранее ВСУ предприняли попытку наступить при помощи танков и БМП в районе поселка Опытное, но понесли серьезные потери. Врио главы ДНР Денис Пушилин также подчеркнул, что активных боевых действий на краснолиманском направлении на сегодняшний день нет.

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