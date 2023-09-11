Пушилин заявил, что ВСУ применили танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери

Фото: AP Photo/Libkos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступить при помощи танков и БМП в районе поселка Опытное, но понесли серьезные потери, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении, свои позиции. Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Пушилин отметил, что на краснолиманском направлении украинские военные предприняли несколько попыток атаковать в направлениях Торского и Серебрянского лесничества, однако Вооруженные силы (ВС) РФ смогли пресечь их. Врио главы ДНР подчеркнул, что активных боевых действий на данном направлении на сегодняшний день нет.

На артемовском направлении ВСУ организовали перегруппировку войск и замену передовых штурмовых отрядов, в районе Андреевки и Курдюмовки украинские войска попытались улучшить свои позиции при помощи артиллерии, но не смогли этого сделать, добавил Пушилин.

По его словам, на марьинском направлении существенных изменений также не наблюдается, на угледарском направлении ситуацию контролируют ВС РФ.

Ранее артиллеристы группировки войск "Восток" пресекли попытку ВСУ перейти в наступление на одном из участков южнодонецкого направления. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, российские военные смогли удержать свои позиции.

Командир взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки "Восток", капитан Александр Андронов выполнял задачи по отражению атак украинской армии. Он добавил, что бойцы группировки войск "Восток" показали мужество и профессионализм.



ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении