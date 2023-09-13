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Украинский президент Владимир Зеленский предоставляет неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса.

Так, Зеленский рассказывает в своих сводках о происходящем на фронте в таком тоне, будто украинская армия уже "практически победила". При этом, отметил Кривонос, в действительности об этом речи не идет.

Украинскому лидеру не стоит рассчитывать на то, что в войсках РФ начнется процесс деморализации, добавил военнослужащий. Он подчеркнул, что ВС РФ являются очень опытной и хорошо обученной армией.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что заявление Зеленского о том, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца, фактически подтверждает его провал.

До этого экс-депутат Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский готов объявить войну России, чтобы ввести в стране всеобщую мобилизацию в конце осени.

Путин заявил об отсутствии результатов украинского наступления