Чехия не будет выдавать Украине уклонистов от службы в ВСУ

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Прага не будет выдавать Киеву беженцев из числа украинцев, которые уклоняются от службы в рядах ВСУ. Об этом пишет чешское издание Idnes.

Отмечается, что Чехия связана обязательствами в рамках Европейской конвенции о выдаче, по которой не может подвергать экстрадиции за такие военные преступления, как уклонение от службы, дезертирство или неподчинение приказам.

"Однако в каждом конкретном случае все зависело бы не от юридической квалификации, а от фактического поведения (позволяющего Украине запросить экстрадицию. – Прим. ред.)", – приводятся в публикации слова пресс-секретаря Минюста страны Владимира Ржепки.

Известно, что к настоящему времени Чехия пока не получала никаких запросов на экстрадицию украинцев.

Между тем ранее стало известно, что власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после начала российской спецоперации.



Польша начала выдавать Украине военнообязанных