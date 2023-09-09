Военный эксперт указал на тревожный знак от Зеленского

Фото: Pool via AP/Brendan Smialowski

Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на уклонистов от мобилизации можно назвать тревожным знаком. Такое мнение высказал полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.

По словам эксперта, подобные заявления делаются украинским лидером с целью оказать давление на западные страны. Он отметил, что число покинувших Украину мужчин имеет значение. Только в странах Евросоюза украинцев мобилизационного возраста насчитывается порядка 600 тысяч человек.

Однако выдворить их за пределы ЕС, уверен военный эксперт, будет не просто.

"Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти", – цитирует Рихтера Die Welt.

До этого в одной из публикаций зарубежных СМИ говорилось о массовых случаях уклонения украинцев от мобилизации. Некоторые граждане Украины, пытаясь дезертировать, жертвовали крупными суммами. За попытки незаконно выехать за рубеж на Украине арестовали более 13 тысяч человек.



Ремонт западных боевых машин стал проблемой для Украины – СМИ