Польша начала выдавать Киеву мужчин, уехавших с Украины после 24 февраля 2022 года

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Власти Польши начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, Варшава на основании соглашения с Киевом уже выдала украинских граждан, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

Согласно данным польской погранохраны, после 24 февраля прошлого года в Польшу въехали порядка 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Обратно за минувшие полтора года вернулись около 2,8 миллиона.

Отмечается, что после пересечения польско-украинской границы из учета могли выпасть около 80 тысяч украинцев. По словам представителя президента Украины в Раде, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, это значительное число для Украины, поскольку этих людей можно мобилизовать и укрепить ряды ВСУ.

Он добавил, что украинская прокуратура может при помощи международных ордеров на арест начать преследование украинских граждан за рубежом, так как многие уклонисты покинули страну незаконно.

Мобилизация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 года. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней. Законы вступили в силу с 18 августа.

Пленный боец ВСУ рассказал, что украинским солдатам стыдно и опасно ходить по улицам Киева в форме из-за того, что местные жители могут принять их за сотрудников военкомата, разносящих повестки.

Он поделился, что когда в последний раз был в Киеве, то ходил по городу только в гражданской одежде из-за опасности насилия со стороны горожан. По его словам, он ходил в обычной одежде даже в военкомат. Пленный добавил, что носить военную форму в городе стыдно из-за тех сотрудников военкомата, которые устанавливают таксу за те или иные услуги и "отмазывают" от службы.

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