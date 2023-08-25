Бойцы ВСУ расстреляли под Херсоном 23 сослуживцев за дезертирство – СМИ

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Украинские военные из 123-й бригады теробороны расстреляли за попытку дезертирства 23 сослуживцев, оставивших свои позиции под Херсоном. Об этом со ссылкой на данные сотрудника российских силовых структур сообщает РИА Новости.

"От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для сокрытия преступления, командование внесло расстрелянных солдат в списки лиц, пропавших без вести.

По его словам, российским силовикам удалось узнать данные десятерых из них.

Ранее стало известно, что трое украинских солдат из-за плохого отношения командиров, голода на позициях и недостатка подготовки решили переплыть Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен российским военным. Один из них рассказал, что подготовка солдат в учебной части в Житомирской области составила всего пять дней, после чего их направили в 123-ю бригаду украинской теробороны и отправили на фронт.

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