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Украинским солдатам стыдно и опасно ходить по улицам Киева в форме из-за того, что местные жители могут принять их за сотрудников военкомата, разносящих повестки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова пленного бойца ВСУ.

Он поделился, что когда в последний раз был в Киеве, то ходил по городу только в гражданской одежде из-за опасности насилия со стороны горожан. По его словам, он ходил в обычной одежде даже в военкомат.

Пленный добавил, что носить военную форму в городе стыдно из-за тех сотрудников военкомата, которые устанавливают таксу за те или иные услуги и "отмазывают" от службы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней. Законы вступили в силу с 18 августа.

До этого попавший в плен украинский разведчик признал, что контрнаступление Украины фактически провалилось с большими потерями.

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