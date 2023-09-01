Зеленский выразил недовольство нехваткой призывников для ВСУ – СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский был недоволен работой военных комиссариатов в связи с их неспособностью набрать призывников для Вооруженных сил Украины, пишет Le Figaro.

По данным СМИ, это связано с процветающей в стране коррупцией. В материале указано, что Зеленский проинспектировал более чем 200 призывных пунктов.

"Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт. Любую коррупцию в данной сфере Зеленский сразу квалифицирует как "измену родине", – говорится в сообщении.

Авторы добавили, что многие военнообязанные пытаются дать взятку в размере нескольких тысяч долларов. По информации издания, с начала спецоперации на Украине арестовали 13 600 человек, которые попробовали нелегально уехать за пределы страны.

17 августа Зеленский подписал указ, согласно которому всех областных военкомов в стране уволят после проверки на коррупцию. Таким образом украинский лидер утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны.

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