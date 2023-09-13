Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленский фактически признал провал контрнаступления

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Заявление президента Украины Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

11 сентября украинский лидер в интервью CNN признал, что у контрнаступления ВСУ не будет счастливого конца. Джонсон назвал это заявление ошеломительным.

"Это должно было бы быть в заголовках. Теперь он винит во всем Запад", – сказал Джонсон.

По его мнению, не нужно быть великим военачальником, чтобы понимать, что в самом начале операции у украинской армии не было поддержки с воздуха, которая представляла бы угрозу для российской армии.

Он добавил, что без ВВС украинские войска были обречены на провал, многие эксперты говорили об этом еще три месяца назад.

Ранее президент Украины заявил, что наступление украинских войск не завершится счастливым концом, армия потеряла много людей.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют продолжить контрнаступление зимой. Он отметил медленное проведение контрнаступления.

Издание The Economist писало, что администрация США ожидает, что контрнаступление ВСУ может завершиться через 6–7 недель в том числе из-за больших потерь.

ВС РФ улучшили свои позиции сразу на двух направлениях зоны СВО – Шойгу