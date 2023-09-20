Российские системы ПВО сбили беспилотники в двух поселках Севастополя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны были сбиты беспилотники в двух поселках Севастополя. Глава города Михаил Развожаев рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом", – говорится в его публикации.

Он уточнил, что в Каче БПЛА рухнул на виноградники, после чего тоже произошло возгорание. Развожаев добавил, что специалисты уже выехали на места происшествий с целью устранения последствий.

Ранее Украина атаковала Севастополь десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами. Это произошло в ночь на 13 сентября.

В результате вражеских действий произошло возгорание на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, в результате которого пострадали 24 человека. Кроме того, оказались повреждены два корабля, которые находятся на ремонте.

По словам замгубернатора Севастополя Евгения Горлова, также пострадали по меньшей мере восемь домов.



Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника над Крымом