Украинский беспилотник уничтожили над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО России над Орловской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"19 сентября около 22:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

До этого 19 сентября Белгородская область несколько раз подвергалась атаке украинских беспилотников. Первый сбили около 13:00.

Второй беспилотник ВСУ самолетного типа был уничтожен около 16:00 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ.

Третий беспилотник был сбит около 20:00.

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