Еще один украинский дрон уничтожили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила еще один украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что дрон самолетного типа был уничтожен в Шебекинском городском округе на подлете к городу.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – поделился Гладков.

Как сообщили в Минобороны РФ, около 21:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили украинский дрон в том числе над Орловской областью.

19 сентября Белгородская область несколько раз подвергалась атаке украинских беспилотников. Первый сбили около 13:00. Гладков сообщал, что разрушений и пострадавших не выявили.

Второй беспилотник ВСУ самолетного типа был уничтожен около 16:00 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ.

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