19 сентября, 22:14 (обновлено 20.09.2023 06:28)Происшествия
Еще один украинский дрон уничтожили над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система противовоздушной обороны сбила еще один украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что дрон самолетного типа был уничтожен в Шебекинском городском округе на подлете к городу.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – поделился Гладков.
Как сообщили в Минобороны РФ, около 21:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили украинский дрон в том числе над Орловской областью.
19 сентября Белгородская область несколько раз подвергалась атаке украинских беспилотников. Первый сбили около 13:00. Гладков сообщал, что разрушений и пострадавших не выявили.
Второй беспилотник ВСУ самолетного типа был уничтожен около 16:00 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ.
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