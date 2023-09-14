Четвертый за ночь беспилотник ВСУ был уничтожен в Брянской области – Минобороны РФ

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Четвертый за ночь украинский беспилотник был сбит над территорией Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа около 00:45 по московскому времени.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью. Первые два были сбиты 14 сентября, около 00:10, а третий – около 00:30 по московскому времени.

До этого Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу окраину поселка Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.