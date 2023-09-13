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13 сентября, 10:35

Происшествия

ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу окраину поселка Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После подворового обхода повреждения выявлены в двух соцобъектах – выбиты окна", – уточнил он.

На месте происшествия работы ведет комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее украинская сторона обстреляла село Репяховка Краснояружского района. Пострадавших нет, однако повреждения получили два частных дома.

До этого системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в Валуйском городском округе. Гладков уточнял, что пострадавших и разрушений не выявили.

Кроме того, два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью 11 сентября около 01:20 по московскому времени. В оборонном ведомстве подчеркивали, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

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