Над Брянской областью был уничтожен очередной украинский беспилотник

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Над территорией Брянской области был уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ. Средства ПВО сбили его 14 сентября, около 00:30 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

При помощи этого беспилотника самолетного типа украинская сторона пыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России, заявили в министерстве.

Ранее в российском военном ведомстве уже сообщали об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Брянской области.

До этого системы противовоздушной обороны также сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Белгородской области.