Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

"Около 21:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – указано в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что беспилотник был обнаружен ПВО и впоследствии уничтожен.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО сбили беспилотник над селом Тулянка в Валуйском городском округе.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Киев предпринял попытку атаковать Белгородскую область 12 сентября, однако система ПВО обнаружила и сбила БПЛА самолетного типа.

До этого два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью 11 сентября около 01:20 по московскому времени. В оборонном ведомстве подчеркивали, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.



Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА