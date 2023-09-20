Четвертый беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще один украинский беспилотник был сбит над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Девятнадцатого сентября около 23:45 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО, подчеркнули в ведомстве.

До этого 19 сентября Белгородская область несколько раз подвергалась атаке украинских беспилотников. Первый сбили около 13:00.

Второй беспилотник ВСУ самолетного типа был уничтожен около 16:00 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ.

Третий беспилотник был сбит около 20:00.

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