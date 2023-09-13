В результате удара ВСУ в Севастополе повреждения получили два корабля – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В ночь на 13 сентября украинские войска нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по кораблям Черноморского флота на переходе морем. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Средства ПВО сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все беспилотные катера.

В результате попадания крылатых ракет ВСУ получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте, уточнили в военном ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на Севастополь была совершена ракетная атака со стороны Украины.

В результате произошедшего на Севастопольском морском заводе произошел пожар, при котором пострадали 24 человека. У четырех из пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь раненым оказывается в полном объеме.