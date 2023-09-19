ВСУ нанесли удар по поселку Каиры в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Таврия. Новости Херсонской области"

Поселок Каиры в Херсонской области подвергся массированному удару со стороны украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Девять раненых и один погибший. Это потери одного утра в маленьком поселке Каиры на самом берегу Днепра. Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа", – написал он.

Чиновник уточнил, что ВСУ стреляли по населенному пункту из танков и минометов, сбрасывали снаряды с дронов. В результате погиб 84-летний местный житель. Всех пострадавших госпитализировали.

Он подчеркнул, что противник бил именно по мирному населению, поскольку солдат и военной техники в поселке не было. По его словам, это делается для того, чтобы потом обвинить в обстрелах Россию.

Ранее украинская ракета попала в рынок в городе Константиновка, который находится в подконтрольной ВСУ части ДНР. В результате погибли 16 человек, еще 32 человека пострадали.



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