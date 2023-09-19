Украинская ракета поразила рынок в Константиновке – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Украинская ракета поразила городской рынок в Константиновке на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части ДНР. Ее выпустили из зенитного ракетного комплекса "Бук". Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на проведенное ею расследование.

В сообщении напомнили, что попадание произошло в начале сентября, из-за него погибли 16 человек, еще 32 пострадали. Издание проанализировало фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей и посты в социальных сетях, что дает авторам материала "веские основания полагать, что катастрофический удар стал результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО".

По данным газеты, власти Украины пытались запретить журналистам доступ к обломкам ракеты и району, который пострадал от удара, но репортерам все же удалось попасть на место инцидента. Так, было установлено по записям камер видеонаблюдения, что ракета прилетела с направления подконтрольной Украине территории, а не с позиций РФ.

При этом журналисты установили, что по времени удар совпадает с двумя ракетными пусками, которые были осуществлены с позиций ВСУ, а размер отверстий в фасадах зданий совпадает с размером поражающих элементов комплекса "Бук". Однако власти Украины обвинили в инциденте Россию, западные эксперты же указывают, что даже на опубликованных Киевом кадрах видно, что ракета летит с подконтрольной украинским войскам территории.

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк сказал, что Киев не будет расследовать произошедшее.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал это событие еще одним чудовищным преступлением Киева. Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что Россия в ООН не даст Западу забыть об этой провокации.

Днем 18 сентября украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО. Известно, что взрывы были слышны вблизи администрации ДНР, как минимум одна из ракет попала в городское здание.

Погибших или раненых в результате инцидента, по предварительной информации, нет. Пострадала только гражданская инфраструктура города.

Украинские войска обстреляли центр Донецка