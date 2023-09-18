Никто не пострадал при обстреле ВСУ зданий в центре Донецка

Фото: телеграм-канал SHOT

Погибших или раненых в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) административных зданий в центре Донецка, по предварительной информации, нет. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что при этом пострадала гражданская инфраструктура города.

Днем 18 сентября украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО. Известно, что взрывы были слышны вблизи администрации ДНР, как минимум одна из ракет попала в городское здание.

Ранее мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, позднее она умерла. По словам мэра города Ивана Приходько, разрывы снарядов фиксировались в непосредственной близости от микрорайона "Квартал 245".

ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка