ВСУ выпустили три ракеты по центру Донецка

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Украинские войска выпустили по центру Донецка три ракеты из РСЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел <...> по направлению: 14:50 – населенный пункт Константиновка – город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три ракеты из РСЗО", – говорится в сообщении.

Об обстреле в своем телеграм-канале сообщил и глава администрации города Алексей Кулемзин. По его словам, в зоне риска находится бульвар Пушкина.

Официальной информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Известно, что взрывы были слышны вблизи администрации ДНР, как минимум одна из ракет попала в городское здание.

Ранее в Курской области в результате обстрела украинскими войсками поселка Теткино пострадала одна женщина, ее госпитализировали. Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего там произошел пожар.



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