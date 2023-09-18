Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины – СМИ

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Серия мощных взрывов прогремела в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Другие подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого местные СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые были слышны в ночь на 18 сентября в подконтрольном Киеву Херсоне и в Измаиле Одесской области Украины.