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Взрывы прогремели в городе Измаил Одесской области Украины – СМИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несколько взрывов прозвучало в городе Измаил Одесской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
Какие-либо подробности произошедшего не сообщаются. На момент публикации воздушная тревога объявлена только в Одесской области Украины.
В ночь на 17 сентября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые прозвучали в Харькове и Харьковской области.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода для ремонта и восстановления техники ВСУ.
ВС РФ поразили цеха Харьковского бронетанкового завода ВСУ
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