Взрывы прогремели в городе Измаил Одесской области Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в городе Измаил Одесской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Какие-либо подробности произошедшего не сообщаются. На момент публикации воздушная тревога объявлена только в Одесской области Украины.

В ночь на 17 сентября украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые прозвучали в Харькове и Харьковской области.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода для ремонта и восстановления техники ВСУ.

ВС РФ поразили цеха Харьковского бронетанкового завода ВСУ