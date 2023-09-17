Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Как только РФ удастся истощить возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), она сможет нанести по ним мощный удар, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

"У России продуманная стратегия – она не подвергает большому риску свои войска, а ведет оборонительные бои, чтобы уничтожить и стереть в пыль ВСУ. Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар", – отметил он.

Джонсон добавил, что у украинской стороны нет стольких людей, чтобы растягивать конфликт на годы, чего хотят западные политики.

По его мнению, у руководства Украины также нет столько денежных средств, которые позволили бы им продолжать вести конфликт столь высокой интенсивности.

Ранее СМИ сообщали, что украинцы начали терять веру в победу ВСУ и боятся потерять поддержку со стороны Запада. Отмечалось, что на моральный дух украинцев также влияет приближение зимы.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявлял, что ВСУ не смогут достичь успеха в рамках контрнаступления за короткий срок, на это необходимо больше времени.

Однако, Милли не стал давать никаких прогнозов относительно времени, которое необходимо властям Украины для достижения целей, поставленных ими при проведении контрнаступления.



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