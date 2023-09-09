09 сентября, 04:34Политика
Украинцы теряют веру в победу ВСУ и все больше боятся зимы – СМИ
Фото: 123RF/sandsua
Украинское население теряет веру в победу ВСУ и боится потерять поддержку со стороны Запада. Об этом пишет обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян Йесен.
"Оптимизм последних нескольких месяцев во многих местах уступил место тревожному реализму", – считает он.
Йесен уточняет, что вера в быструю победу ВСУ тает, а опасения о том, что поддержка Запада ослабнет без демонстрации стабильных и явно видимых военных успехов, только нарастает.
Обозреватель отмечает, что на моральный дух украинцев также влияет приближение зимы. По его словам, население Украины опасается, что из-за российских ударов им снова придется сидеть в холоде и темноте.
Кроме того, по мнению Йесена, украинцы недовольны "нерешительностью" в поставках вооружений со стороны некоторых стран Запада.
Ранее издание The Economist писало, что администрация США ожидает, что контрнаступление ВСУ может завершиться через 6–7 недель. В частности, там сомневаются в успешности действий украинской армии из-за больших потерь.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что на Украине случайно озвучили информацию о потере 400 тысяч бойцов ВСУ с начала кризиса. Он отметил, что это превышает совокупные потери США во Второй мировой войне.
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