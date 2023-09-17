Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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01:57

Происшествия

СМИ сообщили о взрывах в Харькове и области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в Харькове и области на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности произошедшего не сообщаются. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины в ночь на 17 сентября, однако на момент публикации ее уже отменили во всех регионах.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу.

Лебедев также добавил, что участники харьковского сопротивления Украине осуществляли отслеживание передвижений техники ВСУ и результатов прилетов.

ВС РФ нанесли 11 ударов по объектам ВСУ за последнюю неделю

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