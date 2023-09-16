Умерла женщина, пострадавшая во время обстрела Горловки со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Женщина, которая получила ранения из-за обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), умерла. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

"Увы, получившая ранения в результате обстрела со стороны украинских террористов мирная жительница Горловки скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью. Вечная память невинно убиенной", – сообщил он.

Ранее мэр города отметил, что в субботу вечером ВСУ обстреляли центр Горловки. По его словам, разрывы снарядов фиксируются в непосредственной близости от микрорайона "Квартал 245".

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в 20:00 был зафиксирован пуск украинскими войсками шести ракет из РСЗО по Горловке. В 18:40 они выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки.

Как отмечает представительство, в 19:45 по московскому времени украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 155 миллиметров. Эта артиллерия применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР.

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