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Украинские боевики выпустили за минувшие сутки 109 снарядов по Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Крынки, Подстепное, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", – рассказал представитель оперативных служб.

До этого в субботу, 16 сентября, противник направил 70 снарядов. Удары также пришлись по селам Горностаевка, Кардашинка, Песчановка и Старая Збурьевка.

Ранее подразделения ВС РФ сорвали и отразили шесть атак украинских войск в районе Серебрянского лесничества и Торского участка на краснолиманском направлении.

До этого российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области. ВСУ небольшими группами предприняли несколько атак без задействования тяжелой техники, но понесли потери и сбежали.



ВС РФ отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении