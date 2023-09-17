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17 сентября, 09:59

Происшествия

Украинские войска выпустили за сутки 109 снарядов по Херсонской области

Фото: AP Photo/Andrii Marienko

Украинские боевики выпустили за минувшие сутки 109 снарядов по Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Крынки, Подстепное, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии", – рассказал представитель оперативных служб.

До этого в субботу, 16 сентября, противник направил 70 снарядов. Удары также пришлись по селам Горностаевка, Кардашинка, Песчановка и Старая Збурьевка.

Ранее подразделения ВС РФ сорвали и отразили шесть атак украинских войск в районе Серебрянского лесничества и Торского участка на краснолиманском направлении.

До этого российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области. ВСУ небольшими группами предприняли несколько атак без задействования тяжелой техники, но понесли потери и сбежали.

ВС РФ отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

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