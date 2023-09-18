СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прозвучала в ночь на 18 сентября в подконтрольном Киеву городе Херсон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По утверждению журналистов, первые звуки взрывов были слышны в городе около 01:25 по московскому времени. Тогда же там объявили воздушную тревогу.

На момент публикации сирены воздушной тревоги также звучат в Николаевской области Украины.

Ранее СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые прозвучали в Измаиле Одесской области Украины. Тогда в данном регионе была объявлена воздушная тревога, однако к настоящему моменту ее уже отменили.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода для ремонта и восстановления техники ВСУ.