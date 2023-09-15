В подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили эвакуацию для семей с детьми

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Власти подконтрольных Киеву районов Херсонской области объявили эвакуацию для семей с детьми из некоторых населенных пунктов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на назначенного Киевом главу Херсонской военной администрации Александра Прокудина.

Он также проинформировал, что теперь комендантский час в этих районах будет действовать с 20:00 до 06:00 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области.

До этого ВСУ произвели массированный ночной удар по Новой Каховке. Повреждения имеются на территории городского водоканала и местной станции скорой помощи.

Российская армия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на херсонском направлении