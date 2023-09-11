ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками в Херсонской области. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации.

"В районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве также добавили, что вражеские войска только за сутки потеряли до 20 военнослужащих на херсонском направлении, а также три автомобиля, две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD".

Ранее российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ крылатой ракетой, запущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Отмечалось, что удар был нанесен по замаскированному командному пункту противника. По данным российской разведки, туда каждый день в одно и то же время приезжали высшие офицеры ВСУ.

До этого силы ПВО ВС РФ уничтожили два украинских дрона, которые пытались нанести удар по избирательному участку в Херсонской области, где проходило голосование на первых выборах в областную думу.



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