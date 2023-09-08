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08 сентября, 13:39

Происшествия

В Херсонской области сбили два дрона, пытавшихся атаковать избирательный участок

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ВС РФ уничтожили два украинских дрона, которые пытались нанести удар по избирательному участку в Херсонской области, где проходит голосование на первых выборах в областную думу. Об этом ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

Ликвидировали два беспилотника в Скадовском муниципальном округе.

"Мы прекрасно понимаем, что, если бы они достигли своей цели, не обошлось бы без человеческих жертв", – отметила председатель избиркома.

Ранее два украинских Су-25 сбили в районе Семеновки ДНР и Золотой Балки Херсонской области. В Донецкой Народной Республике украинский самолет сбили российские ВКС. Под Херсоном штурмовик уничтожили силы ПВО.

ВСУ провели несколько атак на четырех направлениях в зоне СВО

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
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