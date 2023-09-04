В Херсоне задержали главу ячейки экстремистов, участвовавших в блокаде Крыма

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Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области члена украинского националистического батальона, возглавлявшего экстремистскую ячейку, которая участвовала в энергетической и водной блокаде Крыма, сообщает ТАСС.

Речь идет о гражданине России 1973 года рождения. Установлено, что в 2014 году он добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности функционировавшего на территории Украины "Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана" (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

Целью организации была продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны украинской границы, нарушение целостности России, а также борьба за возвращение полуострова в состав Украины.

Отмечается, что задержанный возглавлял ячейку запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Ранее российские силовики задержали жителя Калужской области, который занимался подготовкой теракта по указаниям украинской стороны. После этого злоумышленник планировал отправиться на Украину и вступить в батальон "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация).

До этого ФСБ РФ задержала в Запорожской области агентов СБУ, планировавших теракты в преддверии выборов в регионе. Один из злоумышленников заявил, что должен был подогнать автомобиль со взрывчаткой на площадь в Мелитополе и осуществить теракт в первой половине дня.

Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях