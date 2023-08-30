В Москве приговорили к 12 годам украинца, планировавшего теракт в Брянской области

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Второй Западный окружной военный суд приговорил украинца Александра Бобровицкого к 12 годам колонии за подготовку взрыва при помощи боевой части ракеты для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корсар". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Гражданин Украины признал вину. Мужчина планировал теракт на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры. Согласно решению суда, злоумышленник четыре года проведет в тюрьме, а восемь лет – в колонии строгого режима. Сам украинец верил, что его деятельность приведет к окончанию спецоперации, уточнили в пресс-службе.

"В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 550 тысяч рублей. Он был задержан в Брянской области после извлечения из тайника термобарической боевой части ракеты для украинского ПТРК "Корсар", – говорится в сообщении.

Обвиняемый может обжаловать решение суда в апелляционном порядке.



Ранее российские силовики задержали жителя Калужской области, который занимался подготовкой теракта по указаниям украинской стороны. После этого злоумышленник планировал отправиться на Украину и вступить в батальон "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация).

До этого ФСБ РФ задержала в Запорожской области агентов СБУ, планировавших теракты в преддверии выборов в регионе. Один из злоумышленников заявил, что должен был подогнать автомобиль со взрывчаткой на площадь в Мелитополе и осуществить теракт в первой половине дня.

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