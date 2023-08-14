Фото: Москва 24/Никита Симонов

В прошлом месяце при поддержке пророссийских подпольщиков из организации "Русский Херсон" артиллеристы армии РФ ликвидировали украинские военные объекты в поселке Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одного из подпольщиков.

Он рассказал, что объекты Вооруженных сил Украины были найдены в Садовом, после чего ВС РФ ударили по ним. В результате этого российские силы уничтожили порядка 30 украинских бойцов. В самом Херсоне были разрушены склад боеприпасов и несколько единиц военной техники.

Подпольщик добавил, что активисты сопротивления распространяют прокламации, которые могут помочь колеблющейся части местного населения узнать истинное положение дел. По его словам, ряды их организации пополняют новые члены, которые действуют не только в Херсоне, но и на других подконтрольных Украине территориях Херсонской области. В этой связи у подпольщиков достаточно сил, чтобы начать активные действия.

Накануне стало известно, что штурмовые группы 6-й общевойсковой армии взяли под контроль опорные пункты ВСУ на купянском направлении. Вместе с этим ВС РФ захватили три наблюдательных поста и разгромили до взвода пехоты украинских войск в районе населенного пункта Ольшана.

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