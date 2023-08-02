Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении самоходной гаубицы "Богдана" в зоне СВО

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Вооруженные сил России за сутки уничтожили на южнодонецком направлении свыше 210 украинских военных, а также колесную самоходную гаубицу "Богдана", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВСУ также потеряли на этом направлении три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 20-й армии ЗВО в ходе боев с украинскими боевиками на краснолиманском направлении захватили шведскую БМП CV-90. Это первый подобный трофей, который удалось добыть ВС РФ. Как следует из номера, шведская БМП была выпущена в 2018 году, добавил военнослужащий.

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении