Армия России захватила первую шведскую БМП CV-90

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Военнослужащие 20-й армии ЗВО в ходе боев с украинскими боевиками на краснолиманском направлении захватили шведскую БМП CV-90. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на военных.

"Две БМП ВСУ выскочили на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатой РПГ при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струей гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала", – заявил один из военнослужащих, участвовавший в захвате CV-90.

По словам военного, это первый подобный трофей, который удалось добыть ВС РФ. Как следует из номера, шведская БМП была выпущена в 2018 году, добавил военнослужащий.

При этом солдат обратил внимание, что часть шведских надписей дублируется на русском языке.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник запросил у Германии поставки новых БМП. По его словам, в арсенале страны есть более 300 указанных танков, поэтому увеличение их поставок Киеву не повлияет на обороноспособность ФРГ.

Вместе с тем Мельник высказал необходимость в поставках Украине 60-ти дополнительных боевых машинах пехоты Marder.

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