"Ростех" отправил Минобороны РФ новую партию БМП

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"Курганмашзавод" (КМЗ), входящий в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил в первом квартале Минобороны РФ столько же боевых машин пехоты (БМП), сколько за весь 2019 год. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поставки и отгрузка новой партии БМП-3 были осуществлены в рамках гособоронзаказа.

"Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке "Курганмашзавода", специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д", – отметили в "Ростехе".

В скором времени компания отгрузит еще одну партию отремонтированных машин, которые были восстановлены до полного эксплуатационного ресурса, сообщили в корпорации. На многих машинах были заменены основные узлы и агрегаты.

Индустриальный директор комплекса вооружений "Ростех" Бекхан Оздоев отметил, что в первом квартале 2023 года на работу на КМЗ было принято почти 1,2 тысячи человек, годом ранее новых сотрудников было более 1 тысячи.

"Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами", – добавил он.

Переданный под управление КМЗ 144-й бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге тоже приступил к работе по восстановлению техники для Воздушно-десантных войск (ВДВ), добавили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ начали применять новейшие танки Т-14 "Армата" для ведения огня по позициям противника в зоне спецоперации на Украине. Т-14 получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.



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