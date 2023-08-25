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Два украинских Су-25 сбили в районе Семеновки ДНР и Золотой Балки Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

В Донецкой Народной Республике украинский самолет сбили российские ВКС. Под Херсоном штурмовик уничтожили силы ПВО.

Также за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM производства США, а также одну переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200.

Средствами радиоэлектронной борьбы подавлено 73 украинских беспилотника.

В ночь на 25 августа над Калужской областью силы ПВО России уничтожили украинскую ракету С-200. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался ударить по гражданским объектам на территории РФ.

До этого стало известно, что два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. Еще раньше украинский беспилотник обнаружили и сбили над Белгородской областью.

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