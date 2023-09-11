ВСУ нанесли ночью массированный удар по Новой Каховке

Фото: ТАСС/Оперштаб Новой Каховки

ВСУ произвели массированный ночной удар по Новой Каховке. О происшествии сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

"Около 01:00 во время обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке снаряд прилетел на территорию городского водоканала. В здании выбиты окна, повреждена крыша, повреждены автомобильные боксы", – говорится в публикации.

Кроме того, повреждения имеются и на территории станции скорой помощи, там выбиты стекла. В администрации уточнили, что обошлось без пострадавших.

Однако в результате вражеской атаки было нарушено электроснабжение. В настоящее время оно полностью восстановлено.

Ранее силы ПВО ВС РФ уничтожили два украинских дрона, которые пытались нанести удар по избирательному участку в Херсонской области, где проходило голосование на первых выборах в областную думу.

Ликвидировали два беспилотника в Скадовском муниципальном округе.

До этого два украинских Су-25 сбили в районе Семеновки ДНР и Золотой Балки Херсонской области.



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