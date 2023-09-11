Рогов рассказал об атаках ВСУ на Запорожскую область во время выборов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия активно атаковала Запорожскую область в период проведения выборов, заявил глава движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, был зафиксирован удар по зданию сельсовета в Васильевском районе. Однако, отметил Рогов, ВСУ были не в курсе, что участок перенесли. В этой связи пострадавших не было, хотя здание оказалось разрушено.

"Вчера утром по нескольким избирательным участкам в селе Благовещенка был прилет дронов несколько раз. Один дрон был сбит еще на подлете, два были подавлены", – рассказал Рогов.

Ранее стало известно, что в Запорожской области в ночь на воскресенье был уничтожен один из избирательных участков. Зампред ЦИК Николай Булаев рассказал, что целью атаки было запугать членов избирательной комиссии, чтобы они не вышли на работу.

На этом фоне Следственный комитет России начал расследование по факту уничтожения избирательного участка. С 8 по 10 сентября в российских регионах проходили выборы. В них впервые приняли участие новые регионы РФ – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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