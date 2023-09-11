Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на южно-донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллеристы группировки войск "Восток" пресекли попытку ВСУ перейти в наступление на одном из участков южно-донецкого направления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

"В ходе одного из боев артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", – сказал Чехов.

По его словам, позиции ВС России были удержаны. Чехов уточнил, что командир взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки "Восток" капитан Александр Андронов выполнял задачи по отражению атак украинской армии. Он добавил, что бойцы группировки войск "Восток" показали мужество и профессионализм.

Ранее стало известно, что четыре военных из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 военнослужащих ВСУ. Это произошло в Запорожской области.

Эксперты оценили положение ВСУ и ВС РФ на запорожском направлении