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Поставляемое Киеву оружие Соединенных Штатов просто пропало. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, большая часть отправляемого Украине вооружения исчезает, скорее всего, на черном рынке, а выделенные деньги так и не попадают туда, куда им положено поступать.

Макгрегор призвал американских граждан обратить внимание на эту ситуацию и разобраться с отправкой военной помощи Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов долларов.

Комментируя очередной пакет помощи Киеву, посол РФ в Вашингтоне заявил, что Украина использует американскую военную помощь против мирных жителей и гражданских объектов, а Соединенные Штаты погружаются все глубже в противостояние с Россией.

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