Великобритания поставит Украине системы ПВО и БПЛА на 90 млн евро

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Минобороны Великобритании от имени Международного фонда для Украины подписало три контракта на поставку в Киев средств ПВО и БПЛА общей суммой более 90 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что 56 миллионов евро будут потрачены на поставку беспилотных систем норвежской оборонной компании Kongsberg, еще два контракта связаны с расширением возможностей ПВО.

В сообщении добавили, что 2,3 миллиарда евро уже выделили на дальнейшую военную поддержку Украины до 2023 года. Боеприпасы и оборудование доставят в ближайшие месяцы.

Ранее шведский парламент проголосовал за выделение очередного пакета военной помощи Киеву. Его общая сумма составит более 3,2 миллиарда шведских крон, что равно 295 миллионам долларов.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти выделят Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды.

США выделили очередной пакет военной помощи Украине