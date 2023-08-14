США выделят Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов

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Американские власти приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Этот пакет, оценивающийся в 200 миллионов долларов, включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды", – цитирует его ТАСС.

Помимо перечисленных средств, новый пакет военной помощи для Украины будет дополнен противотанковыми средствами и оборудованием для проведения операций по разминированию.

По информации Пентагона, в новый пакет военной поддержки включили боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW. Пакет предусматривает поставку 12 миллионов патронов и гранат.

Ранее СМИ сообщили, что президент Америки Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить 13 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда на дополнительное содействие Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Общий объем запрошенных средств составил 40 миллиардов долларов, 24 миллиарда долларов из которых будут направлены Украине.

При этом одно из американских изданий отмечало, что украинские власти все чаще заставляют Запад сомневаться в признательности, проявляя в ответ на военную помощь грубость. Авторы предположили, что подобный сценарий развития взаимоотношений между Украиной и западными лидерами может привести к сокращению объемов поддержки.



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