Посол Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи США против мирных жителей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Украина использует американскую военную помощь против мирных жителей и гражданских объектов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи Вашингтона Киеву. Его слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.

Соединенные Штаты погружаются все глубже в противостояние с Россией, рассчитывая, что конфликт на Украине затянется надолго, отметил российский дипломат.

По словам Антонова, в американской администрации так и не придумали, как выйти из "кровавого проекта", поставляя вооружение Киеву, и сохранить при этом лицо. Вместе с тем продолжающаяся военная помощь ВСУ уже слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и американским налогоплательщикам, добавил посол.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 миллионов долларов.

В него включили боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW. Пакет предусматривает поставку 12 миллионов патронов и гранат.